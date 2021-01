Barça, líder nas redes sociais pelo sexto ano consecutivo

Barcelona conseguiu em 2020, pelo sexto ano consecutivo, ser a entidade esportiva que mais gera interações nas redes sociais no mundo todo, com um total de 1,603 bilhão de curtidas, comentários e compartilhamentos de conteúdo, segundo dados do portal de análises 'Blinkfire'.

Este valor representa um crescimento de 13% em relação aos dados de 2019 e dá ao Barça o recorde de ser, pela primeira vez, o único clube que ultrapassa a barreira de 1,5 bilhão de interações.

A homenagem que o atacante argentino Leo Messi dedicou ao mito Diego Armando Maradona, após marcar um gol no Camp Nou, no dia 29 de novembro, transformou aquele dia do ano no mais agitado das redes sociais do Barça.

Além disso, o Barça foi, durante os seus seis anos de liderança ininterrupta nas redes, a única entidade desportiva que ultrapassou 1 bilhão de interações ano após ano.

De acordo com o clube Barça em comunicado, o predomínio do Barça na esfera digital se deve à liderança em termos de seguidores que a entidade possui nas plataformas Instagram, Twitter, YouTube e TikTok.

Em todas essas mídias, é o clube com maior pegada digital. Apenas no Facebook, os catalães são rebaixados para o terceiro lugar no pódio, atrás de Liverpool e Manchester United.

Durante o ano de 2020, o Barcelona consolidou sua presença no aplicativo emergente TikTok e se tornou o primeiro clube esportivo a ultrapassar 10.000 assinaturas no YouTube. Além disso, ele pousou na plataforma Twitch, de transmissões ao vivo, abrindo uma conta pela primeira vez. Para os mais confusos, a Twitch é uma plataforma na qual os usuários transmitem conteúdos que vão desde uma simples conversa entre o 'streamer' e seu público, até conteúdos como gameplays, culinária, artesanato, música etc. Alguns exemplos em português são o canal Aqualua (para quem gosta de pinturas em aquarela), Inception7 (com jogos como Don't Starve Together e Genshin Impact) e Ffinha (com transmissão de jogos alternativos).