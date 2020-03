Barça, mais sério do que nunca sobre Ferran Torres

O Barcelona precisa renovar sua equipe e recuperar o entusiasmo. Ambas as questões andam de mãos dadas, há um período de mudança geracional e algumas das sementes da próxima equipe já estão sendo plantadas no clube. E o caso de Ferran Torres está se tornando mais forte.

Nos últimos dias, tem havido relatos sobre o aumento do interesse dos catalães, e isso ocorre porque ele subiu de posição na lista de prioridades da gestão esportiva.

De fato, Ferran Torres sempre tem sido muito do gosto dos técnicos do Barça, que tentaram a todo custo desde quando era juvenil, assim como o Real Madrid, mas o Valencia estava de olho para proteger sua pérola.

Agora a situação deu uma guinada importante, já que os sinais emitidos pelo meia de 20 anos demonstram sua recusa em renovar com o Valencia (ele encerra seu contrato em 2021) em várias ocasiões, o que deu origem aos líderes do Barcelona mexerem os pauzinhos.

De fato, os agentes do jogador de futebol 'che' são os mesmos pelos quais o Barça fechou a incorporação de Pedri, por isso há otimismo em Can Barça. A estratégia poderia ser forçar o Valencia a transferi-lo no final do verão, por cerca de 35 milhões de euros, para impedir que ele seja libertado no ano seguinte.

A progressão de Ferran Torres está indo de vento em popa. Não é de surpreender que ele já tenha pulverizado alguns registros importantes da entidade e todos os informes dos grandes clubes sobre seu futuro sejam excelentes.

Além disso, seu peso na equipe já é mais do que demonstrado. Não é de surpreender que, apesar de não ter sido um artilheiro, ele seja o segundo Sub-21 da LaLiga com a maior incidência de vitórias da equipe, como mostra um estudo do ProFootballDB, o laboratório de estatísticas do BeSoccer.