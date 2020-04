Barça muda de ideia sobre Coutinho

A chegada de Coutinho a Barcelona significou um forte esforço que, no entanto, ele não conseguiu lucrar. Com um empréstimo para o Bayern de Munique, a equipe catalã estava procurando uma saída.

No entanto, informou 'Sport', a equipe 'culé' deu uma forte mudança no comando do barco e Coutinho pode fazer parte da primeira equipe na próxima temporada.

O fato de não encontrar uma saída viável para o brasileiro fez a diretoria esportiva pensar, pela primeira vez, em permanecer com o atacante brasileiro na campanha 2020-21.

A crise econômica que surgiu como resultado do COVID-19 significa que nenhuma equipe está disposta a assumir a contratação de Coutinho. O Barcelona quer vendê-lo, mas não consegue encontrar um comprador que possa colocar os 90 milhões de euros que pede na mesa.

A outra opção da equipe catalã era desistir de uma opção de compra obrigatória em junho de 2021, mas também foi atingida pelas negações das equipes da Premier League.

Tanto o Chelsea, o clube que mais demonstrou interesse, quanto o Liverpool desistiram da corrida por Coutinho, que vê como as semanas passam e tem mais opções para ficar no 'Can Barça'.

A isto se acrescenta a opinião de Quique Setién. O técnico deixou claro em mais de uma ocasião que conta com a participação do brasileiro no meio-campo, longe do tridente.

Coutinho também está determinado a voltar ao Camp Nou e conquistar uma vaga na equipe desde o primeiro dia, uma opção que, com o passar dos dias, o Barcelona valoriza mais.