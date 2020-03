Barça: muito trabalho pela frente

O Barça foi derrotado fora de casa pelo Real Madrid (2-0) e nesta segunda-feira voltou ao campo de treinamento para preparar o novo desafio da LaLiga, no sábado, no Camp Nou, contra a Real Sociedad (18h30 horário local).

A equipe de Quique Setién se exercitou na segunda-feira ao meio-dia, em uma sessão em que os disponíveis trabalharam, além de jovens do time B como Iñaki Peña, Morer, Chumi, Mingueza, Ramos Mingo, Matheus, Jandro, Collado e Ansu Fati.

Depois de Jordi Alba ter se recuperado, o próximo na lista que Setién espera ter disponível é Sergi Roberto, embora talvez o jogador ainda chegue apenas na próxima rodada da liga.

O Barcelona perdeu a liderança neste domingo, depois de recuperá-lo surpreendentemente na rodada anterior, aproveitando os dois tropeços seguidos do Real e deixando cinco pontos em dois jogos.

Com os resultados acumulados nos últimos dias (empate em Nápoles e derrota em Madri), neste final de semana no Camp Nou, e devido à complicada situação que vem respirando nas últimas semanas, não está descartado que algum setor do estádio mostre novamente seu desacordo com a entidade, situação que já foi vivida na última partida no estádio do Barça, onde os lenços brancos contra o presidente Josep Maria Bartomeu e os pedidos de demissão apareceram em mais de uma ocasião.

Antes do jogo contra o Real, e apesar dos dois tropeços, é possível que Setién dê algum dia de descanso a seus jogadores para enfrentar o confronto decisivo contra a Real Sociedad com mais energia.