Barça não dá medo? Declarações de ídolos e de presidente do Bayern esquentam duelo da Champions

Barcelona x Bayern de Munique para muitos é o principal confronto das quartas de final da Champions League. E algumas declarações extracampo estão colocando um aperitivo a mais no jogão da próxima sexta-feira, às 16h (de Brasília), no Estádio da Luz.

O primeiro que não economizou nas palavras foi Lotthar Matthaus, lenda do clube bávaro, que afirmou que o "Barça não dá medo e não é o mesmo de antes". O ex-meio-campista declarou ainda que hoje Lewandowski é melhor que Messi.

A opinião sobre os dois artilheiros foi compartilhada pelo brasileiro Elber, outro que fez história em Munique. "Me encanta como Messi joga, é um jogador top há muitos anos, um gênio, mas este ano Lewandowski está dando um show. Pode fazer qualquer coisa e converte em gols todas as bolas que chegam. E assim ele vai continuar fazendo", disse.

Para completar, o presidente do Bayern, Karl Heinz Rummenigge, também causou certa polêmica ao afirmar que Ter Stegen, goleiro do Barça, não é "um goleiro de nível mundial" como Neuer, seu compatriota que defende a meta do clube alemão.

Jornais catalães repercutiram muito estas declarações e as consideraram um menosprezo. Segundo o Sport, o elenco do Barcelona recebeu as declarações com surpresa e até indignação, mas teria decidido dar a resposta em campo.

Faltou combinar com Griezmann. Em entrevista ao jornal AS nesta quarta, o francês não foi tão enfático como os ídolos bávaros, mas afirmou que "já fez as malas para ficar até o dia 23 em Lisboa", em referência à data da final da Champions League. "Estamos perto do nosso melhor nível", acrescentou.

Será que Messi vai mostrar que Matthaus e Elber estão errados? Ou será que o Bayern não vai deixar Griezmann nem guardar as roupas direito na capital portuguesa? Estas respostas vão ficar mesmo só para quando a bola rolar na sexta-feira...