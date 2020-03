Barça não descarta emprestar Dembélé, assim como fez com Coutinho

Ousmane Dembélé já desperdiçou a confiança que gerentes e colegas depositaram nele ao longo dessas três temporadas. Além da natureza fortuita das lesões, Dembélé é criticado por pouco cuidado e seu estilo de vida e dieta estão em questão desde que ele ingressou no Barcelona.

Quando ele se recuperar completamente, já no verão, o atacante francês enfrentará o início de sua quarta temporada como jogador do Barça. Segundo o 'AS', o Barcelona lhe deu uma oportunidade para esta temporada e, finalmente, ele terminará com nove jogos disputados e um único gol. Muito pouco. Sua performance também não foi sublime, além de bons lances pontuais. A qualidade também tem virtudes... mas seu futuro no Barça é complexo.

O que fazer com ele? Dembélé poderia sair emprestado como aconteceu com Philippe Coutinho no verão passado. O Bayern de Munique aceitou e também concordou com uma cláusula de compra de 120 milhões. Uma fórmula que poderia acontecer com Dembélé, desde que haja um destinatário e um sinal verde para o jogador de futebol.

Uma venda seria o cenário ideal, além de recuperar os mais de 105 milhões (outros 40 em bônus também foram acordados) pagos ao Borussia Dortmund em sua época. Difícil após três temporadas com mais baixos que altos. Josep Maria Bartomeu repetiu em público que Dembélé é melhor que Neymar, um exemplo de sua fé. Sua situação em Barcelona chega a um ponto sem volta.