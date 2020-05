Barça não empurrará Arthur para a Juve

Barcelona é um mercado de transferências exigente e movimentado, apesar da crise que o coronavírus está provocando. Quase não há renda, mas há opções para a próxima temporada.

O Barcelona quer se livrar de alguns jogadores e todas as negociações estão na Itália. Pjanic está no topo da agenda e a Juve gosta de Arthur, então há um círculo difícil de fechar. A troca é uma opção, mas apenas com o brasileiro dando o seu 'o.k'.

O clube catalão deu sinal verde para a 'Vecchia Signora' negociar com o brasileiro, sabendo que o meia não quer deixar o Camp Nou. Parece muito complicado que a Juve e Arthur cheguem a um acordo e Barcelona o respeite.

Conforme relatado pelo jornal 'Marca', a diretiva 'culé' não pressionará Arthur a fazer as malas por vários motivos muito importantes. A primeira é que o ex-Grêmio tem um histórico baixo e, apesar de querer aumentar, o Barça se beneficia de sua continuidade devido à redução no salário que ele precisa e quer.

A prioridade nos escritórios de Camp Nou é abrir outros homens, como Vidal ou Rakitic, para que já exista uma lista na mesa que ele também apresentou à Inter para que eles pudessem encontrar os jogadores que ele descartaria.

A equipe técnica também acredita que Arthur é um jogador importante e eles o têm, o que minimiza as opções da Juve. Alguns dias atrás, o próprio jogador falou sobre o interesse da Inter e seu desejo de continuar com o Barça.

"Gosto da Inter, mas ainda não terminei meu ciclo no Barça. A Inter é uma equipe forte, prestigiada e reconhecida em todo o mundo", começou Arthur Melo em 'La Gazzetta dello Sport'.