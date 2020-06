Barça não faz o dever de casa e pode perder a liderança

Os três pontos eram mais do que essenciais para um Barcelona que não quer ver o Real Madrid assim tão perto em seu retrovisor. E saindo com Griezmann no banco e Braithwaite e Suárez como titulares, as supresas não pararam por aí.

De um lado, um Barça que ganhou os três últimos jogos sem levar gol. Um 'clen sheet' de respeito. Do outro lado, um Sevilla que não perdia há oito jogos e que se mostrava atacante com três atacantes escalados.

No começo do jogo, o Sevilla começou bastante atento para interceptar os passes de um Barça mais agressivo e que, aos 20 minutos, apresentou uma das poucas chances reais de gol. E de bola parada.

Messi cobrou uma falta que tinha como direção o ângulo de Vaclik. Porém, Kounde pulou alto e tirou a bola de cabeça. Uma brilhante partida para a zaga do Sevilla, onde Fernando e Diego Carlos também foi crucial para garantir o placar em 0 a 0.

Com algumas poucas tentativas da intermediária, o Sevilla foi começando a se soltar mais com chegadas de Torres e Ocampos que eram repelidas pela zaga culé.

E quase no fim do primeiro tempo, o lance mais interessante da partida aconteceu: uma confusão na intermediária do Sevilla e Messi acaba perdendo a cabeça e empurrando Diego Carlos. Tudo começou com uma dura entrada por trás de Fernando em Suárez. Messi logo em seguida encara Diego Carlos e Busquets também se estranha com Fernando. Um lance que rendeu um cartão amarelo para Busquets e Fernando.

Já na volta para o 2º tempo, o Sevilla começou a aparecer mais e Ter Stegen precisou brilhar. O Sevilla cobrou uma rápica falta e Ocampos ficou sozinho na área, chutando cruzado uma bomba espalmada pelo goleiro. No lance seguinte, Munir chutou cruzado e Ter Stegen novamente precisou fazer uma bela defesa. Era o Sevilla ficando cada vez maior.

E o Barça tenta chegar, mas quando a zaga é boa, não há Messi que resolva. E quando o argentino teve uma boa oportunidade, recebeu uma bola rasteira de Jordi Alba na área, mas acabou não dominando. Não era mesmo a noite para Messi fazer seu gol de número 700. Logo em seguida, Messi teve mais uma chance de falta e mais uma vez a bola foi cobrada direta e Vaclik teve que tirar com as pontas dos dedos.

E Reguilón quase abriu o placar no contra-ataque, mas o goleiro culé estava atento para desviar a bola.

Com mais cruzamentos afastados por ambos os lados, a chance de ouro chegou para Suárez ao receber uma bola rasteira de Jordi Alba. O uruguaio estava no meio da área e chutou de primeira... mas a bola passou por cima do gol e só restou lamentos.

Com isso, o Barça deixa escapar os três pontos e dá a chance de o Real Madrid abrir o placar nesse domingo no jogo contra o Real Sociedad (confira as prováveis escalações aqui).