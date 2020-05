Barça não imitará o Real: capitães preferem o Camp Nou

O Barcelona não parece estar disposto a jogar no Johan Cruyff. Se já parecia difícil contar com a opção do centro de treinamento como alternativa ao Camp Nou, a opinião dos capitães teria descartado completamente a ideia.

É o que afirma o 'Mundo Deportivo', que relata que os jogadores não têm intenção de trocar o Camp Nou por nenhum outro estádio e preferem jogar em seu templo a portas fechadas.

Por um tempo, a opção de transferir os jogos para o estádio onde o Barcelona B, o Barça Femenino e o Juvenil jogam suas partidas da Youth League foi cogitada por um tempo, até que os capitães resolveram falar.

No nível do campo de jogo, as diferenças eram inexistentes, embora seja verdade que o Johan Cruyff tivesse que ser condicionado no que se refere às posições das câmeras, às instalações do VAR e aos vestiários, algo que o Real Madrid terá que fazer com Alfredo di Stéfano.