Barça nega contatos por Wijnaldum

Depois de sofrer uma derrota escandalosa contra o Bayern na Liga dos Campeões, o Barça iniciou um novo projeto sob o comando de um novo capitão: Koeman, que terá que lidar com um possível adeus de Messi.

O ex-técnico holandês assumiu o controle da equipe do Barça e já há rumores com a chegada hipotética de Wijnaldum. O jornal holandês 'AD' noticiou que o novo treinador 'culé' vê o jogador de futebol do Liverpool como o pilar da reconstrução.

No entanto, 'Sky Sports' aponta que a equipa catalã não manteve qualquer contacto com os 'reds' ou com o jogador para iniciar uma abordagem. Koeman o conhece muito bem de seu tempo na Seleção Holandesa, onde a equipe de Rotterdam era super forte no núcleo.

No momento, o jogador segue de férias aguardando o retorno às ordens de Klopp, que o considera essencial em seu time. Na última temporada, o meia disputou um total de 46 jogos, nos quais marcou seis gols e é importante destacar que não viu nenhum cartão amarelo.