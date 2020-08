Barça nega que Messi tenha comunicado sua saída do Barcelona

A derrota por 2-8 do Barcelona pode não ser a pior notícia do verão para o Barcelona. Marcelo Bechler, do 'Esporte Interativo', informou que Leo Messi disse ao clube que deseja deixar o Barça ainda esse ano.

A derrapagem do Barcelona passou nos últimos anos, principalmente desde a saída de Neymar, e a falta de competitividade na Europa cansaram o argentino, que perdeu seus melhores anos sem conseguir uma nova Liga dos Campeões.

A fonte citada, que foi quem garantiu que Neymar iria para o PSG em 2017, explicou que Messi já conversou com a diretoria do Barcelona para lhe dar um ultimato. E que o argentino iria embora se nada mudar.

"Uma decisão que só pode mudar se eles lhe apresentarem um projeto que o convença", disse Marcelo Bechler em 'Onda Cero', onde também falou sobre a informação sobre a possível saída de Messi.

No entanto, minutos depois, foi o 'Mundo Deportivo' quem negou esta informação. O jornal catalão garante que fontes do Barcelona comunicaram que Messi não falou com a diretoria para sair.

O ambiente do futebolista argentino, diz a fonte citada, ainda não se falou e não quis confirmar ou negar as informações oferecidas pelo 'Esporte Interativo'.

Seja como for, o simples fato de Messi cogitar uma saída abala os alicerces do Barcelona, ​​que ainda não decidiu quem levará a equipe à bancada e a possível saída de Abidal, além de um possível avanço das eleições presidenciais .