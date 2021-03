Barça: o Rei da Copa do Rei?

Os impressionantes números do Barcelona na Copa do Rei. EFE/Alberto Estévez

No Barcelona, estão mais do que felizes depois dessa virada para cima do Sevilla por 3 a 0 (o jogo de ida havia sido 2 a 0 para os sevillanos). O clube já está na final da Copa do Rei, a competição fetiche dos 'culés' e, aqui no BeSoccer, repassamos os números alcançados pela equipe de Koeman.