Barça ou Real: quem fez mais gols na Europa no século XXI?

Quem marcou mais gols na Europa desde 1º de janeiro de 2001? A priori, é uma pergunta fácil. Mas você precisa orientá-la bem para obter as respostas, que nem sempre são iguais. Para isso, recorremos ao filtro do ProFootballDB, o melhor banco de dados do mundo do futebol.

A primeira abordagem, como esse tipo de análise geralmente faz, é o filtro das cinco grandes ligas. Com base nesse critério, encontramos Barcelona no topo, com 1763 gols, e Real Madrid em segundo lugar, com 1720.

Bayern (1490), Arsenal (1391) e Manchester United (1362) completam o 'top 5'. Mas vamos dar mais um ponto de complexidade, adicionando os gols na Liga dos Campeões, a maior competição da Europa.



Esse novo filtro nos deixa com uma mudança de líder. O Real Madrid seria o primeiro (2178) e o Barça ficaria com oito gols atrás (2170). O restante permaneceria intacto: Bayern (1892), Arsenal (1641) e Manchester United (1633).



Se considerarmos apenas os jogos da Liga dos Campeões no século XXI, encontraremos a resposta para a mudança de posição. 458 gols feitos pelo Real Madrid, 407 para o Barcelona. O Bayern está perto, com 402, mas o Manchester United (271) e o Chelsea (255) já ficam distantes.



E como se escolhe qual é o maior goleador com toda essa alternância? Se formos a uma análise puramente natural, contando todos os gols oficiais que Barcelona e Real Madrid fizeram no século 21, não há dúvidas: 2598 gols marcados pela equipe do Barça, contra 2492 gols feitos pelo time do Real Madrid. 106 gols de diferença.



O Barça também é o rei do século XXI em outros aspectos: o time que marcou em mais jogos diferentes e o que mais vezes terminou a partida sem levar gol.