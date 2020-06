Barça pede mais dinheiro ao Getafe por Cucurella

O lateral esquerdo de 21 anos foi emprestado ao Getafe depois de passar pelo Eibar e nesta temporada alcançou seus melhores números na Primeira Divisão, conquistando um lugar na equipe 'azulón'.

O Getafe exerceu a opção de compra de seis milhões de euros pelo lateral e também concordou com o Barcelona em 40% de uma venda futura de Cucurella para outra equipe.

Bem, de acordo com o 'Mundo Deportivo', o Barcelona teria a intenção de pedir ao Getafe que adiantasse o dinheiro dessa porcentagem e da qual se pode ser aplicada porque Cucurella sairia em troca de 18 milhões de euros, ou seja , o que diz em sua cláusula.

Então, a equipe catalã teria direito a pouco mais de sete milhões de euros. Com isso, o que o Barcelona ganharia com Cucurella seria de cerca de 13,2 milhões de euros no total.

Até agora, este ano, Cucurella participou de 37 jogos, começando em 33 deles, com um gol e cinco assistências, sendo este o seu melhor número como assistente.