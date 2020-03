Barça pedirá para ser o campeão se a Liga acabar

A LaLiga foi suspensa por duas rodadas à espera do que vai acontecer com a crise. Após o positivo dos jogadores do Valencia e o Real Decreto do estado de emergência, a situação pode continuar.

Apesar de Javier Tebas ter garantido neste domingo que planeja terminar a Liga, nem todo mundo tem certeza disso e duvidam que seja possível disputar todas as partidas.

Diante dessa situação e da possibilidade de finalizar a temporada 2019-20 agora mesmo, o Barcelona pedirá para ser proclamado campeão da Primeira Divisão do Espanhol nesta temporada, de acordo com o 'Esporte'.

A equipe catalã é baseada em dois aspectos para terminar em primeiro. Um deles é o fato de ser líder, acima do Real Madrid, justamente quando a competição pelo COVID-19 parou.

O outro ponto que o Barcelona mantém é ter terminado na primeira posição no final do primeiro turno, quando liderava o campeonato com 40 pontos.

No entanto, o papel não será fácil para o Barcelona. A equipe liderada por Quique Setién terá a forte oposição do Real Madrid, segundo lugar nas duas ocasiões.

Esta é uma ocasião que nunca aconteceu na história da LaLiga. Se a competição não recomeçar, serão a RFEF e a LaLiga quem decidirão qual time levará o troféu ou se será abandonado.