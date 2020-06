Barça pensa em García Pimienta para substituir Setién!

O Barcelona está passando por um momento difícil depois de dar ao Real Madrid a liderança com dois empates nos últimos três jogos. O duelo com o Atlético de Madrid, que está enraizado, é a chave para o futuro de Quique Setién.

O técnico do Barça está no olho do furacão e a diretiva 'culé' o examinará com uma lupa na terça-feira, porque uma derrota ou um empate pode acabar com o treinador fora de seu posto, porque ficaria difícil alcançar o Real Madrid no topo da tabela da LaLiga.

Conforme noticiado pelo jornal 'AS', há um homem que está sendo cogitado para substituir Quique Setién até o final da temporada, se as piores notícias forem dadas, e García Pimienta é o nome dele.

O técnico do Barcelona B seria escolhido e, de fato, já estava sendo cogitado para sentar no banco quando Valverde estava prestes a fazer as malas.

A mídia mencionada acima indicou que o treinador já sabe que existe a possibilidade de comandar o primeiro time, o que atrapalharia seus planos, porque a subsidiária jogaria o play-off da promoção no final de julho.