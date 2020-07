Barça perde no Camp Nou e precisa se contentar com a vice-liderança

Recebendo o Osasuna para sua última partida do Camp Nou na temporada, o Barcelona foi intimidado pela defesa bem montada do time visitante e acabou apresentando mais uma atuação abaixo do esperado. Além de acabar perdendo o jogo, viu o Real Madrid ser o campeão da LaLiga após vencer o Villarreal por 2 a 1.

A equipe de Setién começou dominando, mas já tomou um susto nos primeiros minutos quando Arnaiz chutou da intermediária e a bola foi espalmada por Ter Stegen. A resposta veio logo em seguida com Lenglet em lance parecido que passou raspando no ângulo do gol de Sergio Herrera.

E já aos 15 minutos, o Barça via suas mãos se distanciando do título da LaLiga: Arnaiz recebeu um cruzamento de Estupiñán em linha de fundo e o jogador chegou para meter com o pé no cantinho do gol de Ter Stegen. Um chute inalcançável para o jogador.

Moncayola ainda quase aumentou o placar cinco minutos depois ao pegar uma sobra de escanteio e bater colocado uma bola que passou raspando no gol do alemão.

O time visitante veio com uma formação bastante sólida e ficou difícil para o Barça tentar qualquer coisa que não fosse cavar falta na intermediária e rezar por um gol de falta.

A marcação do time visitante foi o grande trunfo, pois em cada jogada havia um segundo, ou até um terceiro homem na cobertura. Uma equipe que apostou fortemente nos ataques pelos lados, principalmente o lado esquerdo com Estupiñán saindo nas costas de Semedo e fazendo cruzamentos venenosos.

Messi tentou de falta, tentou com tabelinha, mas nada funcionava. O primeiro tempo acabou com o Barcelona perdendo em casa.

A segunda metade começou com um gol do Barcelona... mas anulado. Messi recebeu cavadinha na área, tocou atrás para o gol de Braithwaite, mas o argentino estava impedido.

Outro fato que chamou a atenção foi o fato de Setién não ter feito nenhuma alteração no início do segundo tempo. Vidal e Suárez entraram apenas no minuto 60 e puderam ver Messi empatar o jogo com um belo gol de falta. Uma bela bola colocada no ângulo do gol do Osasuna. Havia tempo para a virada.

O Barcelona ainda teve mais um gol anulado. Suárez recebeu na banheira, matou no peito e fez um gol de voleio. Um lindo gol, pena que estava impedido. Era o Barcelona com pressa para virar o jogo, mas não acontecia.

Logo depois, Gallego acabou sendo expulso direto por uma cotovelada em Lenglet em disputa aérea. Mais um ponto a favor do time de Setién.

A partir daí foi pressão total do Barça em um time que estava com um a mais, porém a equipe visitante conseguiu se defender com qualidade e, melhor do que isso: conseguiu fazer o gol da vitória com um a menos em campo.

Roberto Torres recebeu um cruzamento em rápido-contra ataque, ficou sozinho na pequena área e empurrou para o fundo do gol. E isso aos 93 minutos de jogo.

Era o fim da linha para o Barcelona. O apitou soou e a equipe de Setién se despediu do Camp Nou com uma amarga derrota e um amargo segundo lugar no Campeonato Espanhol.

Agora, o que resta é focar na Champions League e esquecer a decepcionante campanha 2019/20.