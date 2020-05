Barça perderá mais do que eles pensavam

O futebol teve e terá que ajustar seu cinto, como muitas das empresas e setores do território espanhol. No que diz respeito ao futebol, os clubes já pegaram a calculadora para tentar antecipar o volume de perdas. O Barcelona também.

O vice-presidente Jordi Cardoner afirmou na ESPN que o clube do Barça havia calculado entre 120 e 140 milhões de euros perdidos devido à paralisação no esporte, uma quantia que seria menor do que realmente pode ser.

O jornal "La Vanguardia" garantiu um número mais exato. Este meio indicou que Barcelona pode enfrentar 154 milhões de euros de perdas, o que se traduz em várias fontes de renda que o coronavírus secou.

Tudo isso contando com a temporada que termina em 30 de junho (dia marcado para fechar as contas), algo que não acontecerá, porque no meio daquele mês é quando a bola volta a rolar a portas fechadas.

Repartindo a quantia, cerca de 50 milhões seriam pela venda de ingressos, 39 de direitos de televisão e quase 30 milhões para todas as atividades comerciais que a equipe 'culé' possui.

Para antecipar e reduzir as perdas, o clube catalão já chegou a um acordo para reduzir os salários de seus jogadores, economizando entre 40 e 50 milhões. Além disso, são esperadas várias partidas que poderiam deixar cerca de 70 milhões nos cofres, sim, se não houver transferência.

E no meio estão esses rumores. Parece que o retorno de Neymar é inviável e Lautaro Martínez se tornou uma prioridade, mas para o argentino será preciso uma proposta de três jogadores com 60 milhões de euros.