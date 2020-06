Barça pode chegar a aplicar um duro castigo a Lautaro

Desde que o Barça apareceu em sua vida, Lautaro Martínez não é o mesmo. É isso que publica 'La Gazzetta dello Sport', uma teoria que a Inter compartilharia e que o torna um candidato sério a ser um reserva.

A eliminação nas semi-finais da Coppa Italia para o Napoli ajudou pouco o ponta. Ele mal apareceu no jogo e acabou sendo substituído, recebendo muitas críticas por não ter chegado à final.

Vamos aos números para ver se há argumentos para não ser titular. Quanto aos gols, o fato mais claro a ser verificado, parece que existem certas razões para se pensar assim.

Se olharmos para trás, os primeiros rumores sérios remontam aos meses de outubro e novembro do ano passado. Mas ganhou ainda mais forma com a entrada do novo ano.

No final de 2019, quando as sirenes começaram a soar mais forte vindo de Barcelona, ​​Lautaro havia feito, em 22 duelos, 13 gols dos 16 que atualmente possui. Desde então, três gols, uma assistência e um vermelho em dez confrontos são as bagagens do atacante.

A fonte acima mencionada, inclusive, vai além quando se fala em sua possível substituição. E é que ele vê Alexis Sánchez, já recuperado, deslocando o banco para um Lautaro que, até o momento, jogou 30 de seus 32 jogos oficiais como titular.

O chileno foi um dos reforços da Inter, mas uma lesão grave complicou as coisas para ele. Foi precisamente o jogador emprestado pelo United que o substituiu contra o Napoli e agora, já recuperado, ele poderia ocupar a posição com Lukaku no ataque dentro dos XI iniciais.