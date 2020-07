Barça quer Alaba... mas a custo zero

O nome de David Alaba está associado a várias equipes gigantes da Europa há meses. O Barcelona é uma delas. No entanto, de acordo com o 'Mundo Deportivo', existe um requisito necessário para contratá-lo: é preciso esperar o contrato com o Bayern de Munique expirar.

O versátil defensor austríaco está naquele momento chave para ele e seu clube: um ano após o término de seu contrato, os líderes se perguntam se é hora de vendê-lo para impedir que ele saia de graça.

A priori, Alaba conta para o Bayern, cujo cenário ideal seria renová-lo, embora o lateral-esquerdo (este ano central devido a lesões) tenha aberto as portas para a possibilidade de uma mudança de cenário.

A administração esportiva de Barça ficaria encantada em abrir espaço para ele na equipe, mas a economia atual não permite nenhum desembolso para ele. Com isso, eles esperarão o verão passar. Se o Manchester City, o melhor posicionado atualmente, parece incapaz de arrancá-la do Allianz, as chances dos catalães aumentariam.