Barça quer tirar dois jogadores de Mou em uma tacada só!

A LaLiga ainda não acabou, mas as equipes já estão pensando em reforços para o próximo ano. A lista de objetivos para 2020-21 deve estar clara.

Na Inglaterra, dois homens de Mourinho são colocados na lista de desejos do Barcelona. O portal 'Evening Standard' garante que Tanguy Ndombele e Ryan Sessegnon estejam sendo seguidos de perto pela equipe do Barça.

O alegado interesse do Barça em Ndombele não é novo. Em meados de abril, foi dito que o clube havia começado conversas com o agente do meio-campista.

Poucos meses depois, agora é Ryan Sessegnon quem teria entrado furtivamente no radar 'culé'. O meia é do gosto da entidade catalã, sempre de acordo com esta fonte.

Conta 'Evening Standard' que a ideia é levar os dois jogadores. Para isso, eles ofereceriam um jogador ao Tottenham. Os nomes que estariam em cima da mesa são os de Semedo, Rakitic, Umtiti e Coutinho.

No Tottenham, eles contam com os dois e, em princípio, não parece que eles os deixariam sair. Embora, devido à crise que a pandemia tenha gerado, talvez eles se sentem para ouvir o que o Barça tem a dizer a eles, se, como aponta este jornal, eles decidirem fazer uma oferta firme.