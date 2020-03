Barça recebeu uma palestra informativa sobre COVID-19

Barcelona tomou medidas para evitar a possível propagação do COVID-19. A equipe catalã, antes de cancelar todas as atividades, teve uma reunião com Antoni Trilla.

"A reunião foi muito boa. Estou realmente satisfeito e orgulhoso de como a equipe recebeu essa informação, de que mudou a situação na Espanha", explicou o médico nos canais oficiais de Barcelona.

O médico foi claro ao explicar como a vida muda nas próximas semanas. "As competições foram muito alteradas e a vida normal dos atletas de elite também", acrescentou.

Sobre o fato de o Barcelona ter suspendido toda a sua atividade, ele disse que "são decisões complexas, mas agora é a mais prudente". "Isso pode ser revisto em um tempo, mas agora é hora de chegar mais além. É uma decisão muito correta do ponto de vista médico", disse ele.

"Eles são responsáveis, atuarão como cidadãos responsáveis. Explicamos as medidas atuais para qualquer cidadão, medidas de higiene e prevenção. Uma atualização e explicar o motivo das mudanças", resumiu o Dr. Trilla.