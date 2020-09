Barça recusa emprestar Pedri e lhe dá uma camisa da primeira equipe!

Pedri não vai a lugar nenhum. Embora ainda não tenha completado 18 anos e não tenha feito a sua estreia na Primeira Divisão, o Barcelona vai tê-lo na primeira equipe como mais um.

Segundo o 'Sport', a direção esportiva do Barça decidiu que Pedri não vai sair por empréstimo a nenhum outro clube. E oferta não faltou durante todo o verão.

Nos últimos meses se falou na sua continuidade no Las Palmas por mais um ano, no Bayern de Munique ou mesmo no PSV. Todos perguntaram sobre o jogador de Tegueste, mas nenhum teve sucesso.

Ronald Koeman está muito satisfeito com o desempenho de Pedri nesta pré-temporada e quer tê-lo na rotação no ataque. O fato de Pedri ser mais um se torna oficial depois de ver a lista de números do Barça. E é que o clube decidiu colocar ele entre os jogadores do primeiro time, com a camisa 16. Lembre-se de que você não terá a maioridade até novembro.