Barça renuncia à venda: Emerson não sairá do Betis

Emerson Aparecido aproveitou as redes sociais neste final de semana para mostrar sua motivação para a próxima temporada.

O brasileiro agora só pensa na equipe verde e branca depois de um mercado um tanto agitado, no qual não estava muito claro onde jogaria na próxima temporada.

O lateral-direito está emprestado ao Betis pelo Barcelona até 2021 e, se nada de incomum acontecer, os catalães ficarão com ele em um ano e pagarão uma pequena quantia ao time bético.

No caso de uma oferta pelos seus serviços ter se cristalizado, o dinheiro da transferência seria compartilhado entre o Betis e o Barcelona, ​​mas parece que não haverá movimentos para ele em 2020.

No início do mercado, o brasileiro havia atraído o Milan, clube que busca uma renovação no elenco. No entanto, os 'rossoneri' não estavam dispostos a aproximar-se dos 30 milhões de euros que o Barça e o Bétis pediam para a sua saída.