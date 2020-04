Barça se prepara caso tenha que ativar o 'Plano Onana'

André Onana deixou o Barça por conta da sanção da FIFA. Mas nunca se perdeu de vista. O grande ano que viveu com o Ajax na última temporada o aproximou do ambiente do Barça, embora Neto finalmente tenha vindo. No entanto, seu nome não foi esquecido.

De fato, pode-se afirmar que o clube catalão o acompanha tão de perto que, a qualquer momento, pode ativar sua contratação se as circunstâncias o convidarem, de acordo com o 'Mundo Deportivo'. E essas circunstâncias podem ter a ver com os problemas de extensão do contrato de Ter Stegen.

Neste momento, o cenário para o goleiro alemão e para o clube não parece o mais ideal. Neto está na geladeira, mas Onana, aos 24 anos, ainda tem os treinadores do Barça interessados nele. Embora também existam outros clubes em seu caminho.

Mas mesmo com Ter Stegen renovando, ele gostaria da possibilidade de ter o goleiro do Ajax. Neto não convenceu completamente quando teve suas oportunidades (Supertaça e confronto contra o Espanyol) e a idade e a projeção do goleiro de Camarões o tornariam um substituto com mais profundidade.