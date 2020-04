Barça se prepara para voltar: 1000 testes serão realizados

Ainda não se sabe o que acontecerá com as competições. Todas as probabilidades estão abertas.

Mas os clubes já estão se preparando para voltar aos campos de jogo. O Barça, por exemplo, já estaria trabalhando no protocolo a seguir quando o estado de alarme na Espanha for suspenso.

Segundo o 'AS', no clube catalão eles farão um total de cerca de 1.000 testes. O primeiro deles será preventivo e será feito, sempre de acordo com essa fonte, antes dos jogadores e trabalhadores começarem a trabalhar.

No caso de jogadores de futebol, eles também terão que passar por exames médicos. O clube quer verificar se está tudo bem. Eles entendem que o retorno ao treinamento será difícil, levando em consideração esse período de inatividade.

Após o primeiro teste, haveria outro. O segundo seria feito, explica 'AS', quando a equipe começa a trabalhar em grupo. Haveria outro antes da competição.

Os funcionários faziam apenas um teste ou dois no máximo: o primeiro, antes de retornar. A segunda vez, antes de iniciar a competição apenas no caso de o trabalhador em questão realizar sua atividade nos dias de jogos.