Sem Leo Messi, que cumpriu suspensão, o Barcelona venceu o Elche pela última rodada do Campeonato Espanhol com uma atuação de gala de De Jong.

Agora o conjunto catalão volta as suas atenções para o duelo contra o Rayo Vallecano pela Copa do Rei. Uma competição que ganhou ainda mais relevância para os 'culés' após as eliminações de Real e Atleti.

Confira no vídeo acima como foi o treino do Barcelona!