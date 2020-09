Barça supera o Bayern na briga por Dest, perto de ser 'culé'

A saída de Semedo está muito próxima de acontecer e o Barça quer cobrir o vazio a todo custo. O grande alvo é Bellerín, mas nos últimos dias o nome de Dest apareceu.

O jogador do Ajax está no radar do Barcelona e tudo indica que será o substituto do português. O programa 'Onze', da 'TV3', informa que a equipe 'culé' está bem posicionada para encerrar a sua incorporação.

O Bayern, que lutava pela sua contratação, cedeu terreno à equipe espanhola, já que os holandeses não aceitaram os dez milhões de euros oferecidos pela equipa da Baviera. A intenção do 'ajacieden' é conseguir 25 milhões.

Da mesma forma, a fonte citada indica que a equipe catalã fez acordos com o clube e com o entorno do jogador, o que deu sinal verde para a sua chegada ao Camp Nou.

Dest é um dos quatro nomes em disputa que marcam o mercado do Barça para o resto da janela. Faltam apenas 13 dias e a entidade 'culé' deve fechar uma ou outra saída antes de entrar no futebol.