Barça tem medo de sofrer de cinco a dez lesões em um mês

Os clubes tentam voltar ao normal na Espanha nos próximos dias. Com 50 dias de confinamento, o tônus físico dos jogadores não é o mesmo de antes da pandemia, o que preocupa os serviços médicos.

'AS' revelou um relatório interno dos médicos do Barcelona. E, no clube do Barça, a saúde dos jogadores preocupa-se não apenas com o COVID-19, mas também com o risco de lesões no retorno à competição.

A tabela 'culé' prevê de cinco a dez lesões no primeiro mês de competição. As causas variam de meses de confinamento a treinamento baseado em protocolo, falta de amistosos e tempo entre os jogos.

De particular preocupação são as lesões que podem ocorrer nos isquiotibiais e articulações. Para evitar isso, o trabalho de prevenção será realizado por Antonio Gómez, o preparador físico do Barcelona.

O fato de ter um elenco curto, com apenas 19 jogadores profissionais, torna o trabalho prévio ainda mais essencial para o Barcelona em uma temporada em que ele ainda está vivo na LaLiga e na Champions League.