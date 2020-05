Barça terá seu próprio seriado animado

"Talent Explorers" não é uma série de jogos, nem vencer ou perder, disse Paco Latorre, diretor do Barça Studios, a fábrica de produção de conteúdo audiovisual do popular clube da Liga Espanhola, à 'EFE'.

É uma história de aventura que apresenta um grupo de amigos que viajam pelo mundo descobrindo meninas e meninos com habilidades únicas de futebol para participar de um torneio organizado pelo Barça.

Acompanhado por Afo Verde, presidente e CEO da Sony Music Latin Iberia, com sede em Miami, Latorre explica à EFE em uma videoconferência os detalhes de uma série que agora está entrando na fase de marketing e produção e cujos primeiros episódios devem ocorrer. são concluídas até o final do ano ou no início de 2021.

ENRIQUE IGLESIAS NA LISTA?

Para anunciar a aliança entre a gravadora e o Barça Studios, foi decidido fazer um vídeo para mostrar que tipo de poderes estavam se unindo e Verde propôs Iglesias em primeiro lugar.

"Liguei para ele e perguntei se ele estava bravo comigo por isso (por assinar com o Barça) e ele me disse que estava bravo porque estava no vídeo por um curto período de tempo", diz Verde.

O importante não é que os artistas participantes deste projeto sejam de uma equipe ou de outra, mas que compartilhem e apoiem ​​os valores "tão nobres" que são promovidos, acrescenta.

No total, segundo Latorre, serão escolhidos entre "oito e dez" para a série dirigida por Jorge Blanco (Planet51) e escrita por Tab Murphy, que trabalhou para a Paramount Pictures e Walt Disney e foi indicado ao Oscar.

A empresa catalã Tomavisión e o italiano Maga Animation Studio são responsáveis ​​pela produção. Latorre destaca que existe uma relação natural entre o FC Barcelona e as estrelas da música e menciona Luis Suárez e Anuel, que cantou em seu casamento, e Leo Messi e sua esposa Antonella, que aparecem no último videoclipe de Residente.

Ele não menciona Shakira e Gerard Piqué, o mais conhecido de todos esses relacionamentos, mas Verde faz isso para lembrar a gravação de um dos hinos da Copa do Mundo na África do Sul.

ESPORTES E MÚSICA DE MÃOS DADAS

"Há muitos tópicos entrelaçados. É o legal dessa união que irá para diferentes formas de expressão", enfatiza ele sobre a aliança com a Sony Music.

"Esportes e música andam de mãos dadas, são impossíveis de se dissociar", diz Verde.

Latorre enfatiza que tanto o diretor quanto o roteirista foram instruídos a tornar a música "estrutural", a trabalhar no desenvolvimento da música e também na história, a se unir nesta série orientada a meninos e meninas de 6 a 10 anos e que farão versões em espanhol, catalão e inglês.

Para o teaser ou apresentação em vídeo da série, que agora será exibida nas plataformas e nos grupos de televisão, a dupla espanhola Estopa adaptou alguns de seus temas. Eles são os únicos artistas cujo envolvimento no projeto é conhecido.

É algo que, segundo Verde, será repetido em uma trilha sonora em que haverá espaço para novas músicas, adaptações de músicas já publicadas e também versões de músicas "históricas" de artistas que não são os que as tocaram originalmente.

Segundo Latorre, muitos clubes de futebol de todo o mundo estão produzindo conteúdo audiovisual, mas nenhum tem um projeto com uma "ambição" semelhante à dos Barça Studios.

Em seu primeiro ano de operação, produziu uma docusérie, "Match Day", que foi vista na Netflix na América Latina, e já avançou uma série de ficção inspirada em La Masía, a academia do clube catalão.

Na América Latina, a sociedade não é tão polarizada em torno do FC Barcelona e do Real Madrid quanto na Espanha, e o "Talent Explorers" se dará bem com os fãs das duas equipes, diz Latorre.