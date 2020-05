Barça utiliza as máscaras do clube em treinamento

A equipe do Barcelona voltou a se exercitar nesta terça-feira no Ciudad Deportiva Joan Gamper com a ajuda da equipe técnica, que usava pela primeira vez as máscaras de proteção oficiais do clube que foram colocadas à venda na segunda-feira.

Essas máscaras, produzidas localmente e confeccionadas em algodão 100% orgânico, cumprem todas as garantias dos regulamentos sanitários e de segurança, com proteção garantida até 40 lavagens.

Os primeiros jogadores da equipe, como já fizeram na segunda-feira, trabalharam divididos em dois grupos e praticaram exercícios de caráter físico, tático e técnico.

Os de Quique Setién retornarão a Sant Joan Despí na quarta-feira, às 9h30, para uma nova sessão de treinamento no CT.