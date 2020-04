Barça vai além: realizará até cinco testes a seus jogadores

As datas da LaLiga para voltar a treinar e jogar estão marcadas para 4 de maio e 6 de junho. Seja quando for, as equipes começam a pensar nas medidas a serem seguidas antes de retornar ao treinamento.

E é que os clubes devem tomar medidas extremas para evitar o contágio pelo coronavírus e controlar o tempo todo, se algum jogador tiver testado positivo para COVID-19.

Para isso, a LaLiga já tem em suas mãos um protocolo a seguir que consiste em até três testes para treinar, embora o Barcelona adicione mais dois controles às suas sessões de trabalho.

O jornal 'AS' informa que os jogadores chegarão individualmente à Ciudad Deportiva. Uma vez lá, um médico e um preparador físico farão uma entrevista pessoal para chegar a uma primeira conclusão.

Após a entrevista, medirão sua composição corporal. O jogador também será submetido a um teste de coronavírus e anticorpos. Uma vez no gramado, o jogador será equipado com um colete GPS para controlar todas as suas variáveis, especialmente no nível cardiovascular.

Finalmente, o Barça fará um teste de força em seus jogadores de futebol, com trabalho dinâmico e isométrico, com atenção especial à cadeia posterior, para avaliar o estado dos isquiotibiais.

Se o jogador em questão passar com sucesso nesses cinco testes, ele poderá participar das sessões de treinamento no dia seguinte nas instalações dos 'culés', onde receberá uma bolsa com o equipamento esportivo a ser usado na próxima sessão.