Jogando mal, Barça vence e se aproxima do Real Madrid

O Barcelona precisava desesperadamente dos três pontos e enfrentou um Real Valladolid que ofereceu bastante perigo no 2º tempo e quase conseguiu empatar o jogo. Mas, no final, o único gol do jogo, de Arturo Vidal, permitou que a equipe de Setién continuasse sonhando com o título.

Setién resolveu apostar em um XI com Riqui Puig titular e Vidal no banco. Uma escalação que deu mobilidade a um Barça que via Semedo chegar com perigo na linha de fundo e cruzar buscando o jovem Riqui, que teve algumas chances de marcar o gol.

E, aos 14 minutos, Vidal faz o único gol da partida. Em uma das investidas do time de Setién para tentar furar o bloqueio do time da casa, a bola acabando sobrando para Messi, que toca na frente para o chileno. Arturo soltou uma bomba cruzada que bateu na trave antes de entrar. Um lindo gol e uma marca histórica para Messi: foi a 20ª assistência do argentino na temporada. Igualando o recorde de Xavi de maior número de assistências em uma mesma temporada da LaLiga. O próprio Leo havia chegado no número 20 na temporada 2014-15.

Logo em seguida, Griezmann furou um gol incrível. O francês recebeu um cruzamento rasteiro na pequena área, a bola passou pela zaga e sobrou para o culé, que estava sozinho no gol sem goleiro e desperdiçou uma chance clara de gol.

O Valladolid respondia com longas enfiadas de bola que terminavam em cruzamentos sem direção ou paravam nas mãos de Ter Stegen. Era um ensaio de um 2º tempo onde as jogadas do time da casa realmente levaram perigo e, por pouco, não arranca pelo menos um ponto do Barcelona.

Já no 2º tempo, vimos um Barça que, apesar de ter Suárez e Rakitic começando a segunda metade, pareceu morto em campo e um cansaço coletivo pareceu tomar conta da equipe.

Foi a vez do Valladolid atacar com cruzamentos perigosos com cabeceadas venenosas de Ünal e Perez, onde Ter Stegen precisou fazer defesas milagrosas para fazer com que sua equipe saísse com a vitória do jogo.

Nacho e Waldo tentaram chegar com cruzamentos também, mas saíam com mais força do que a necessária, ou ninguém da equipe aparecia.

O time de Quique Setién não ofereceu nenhum perigo nessa segunda metade, que nem precisava ter acontecido. Pelo menos para o Barça.

Com o resultado, os culés ficam com 79 pontos, um ponto atrás do Real Madrid. Será que o Barça ainda tem energia para lutar pelo título?