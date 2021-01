Barça vira para cima do Rayo e avança na Copa do Rei

O Barcelona visitou o Rayo Vallecano em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Rei. O time azulgrana até levou um susto, mas conseguiu a classificação graças a Leo Messi, sempre ele, e ao cara do momento, De Jong.

Ronald Koeman sabe que a zebra está solta nessa edição da Copa do Rei, por isso, o treinador mesclou titulares e reservas para evitar surpresas e seguir vivo na competição.

O jogo começou como era de se esperar, com o Barça controlando a posse de bola e tomando as iniciativas da partida. O Rayo, por sua vez, se mostrou bastante comprometido com a marcação, mas mesmo assim sofreu.

O Barcelona teve incríveis três bolas na trave. A primeira delas foi logo aos 18 minutos após cruzamento de Firpo, De Jong chegou fechando e desviou, a bola pegou na canela do holandês e explodiu no travessão, na volta ela caiu nas mãos do goleiro.

A segunda grande chance do Barça veio aos 35' com Riqui Puig. Trincão invadiu a área e bateu, o goleiro fez a defesa e no rebote Riqui Puig limpou a marcação e chutou, mas a bola desviou no zagueiro, tocou na trave e foi para fora.

O Rayo Vallecano praticamente não levou perigo ao gol de Neto na etapa inicial. O objetivo da equipe madrilenha era aguentar a pressão o maior tempo possível e apostar em uma bola parada ou em um contra-ataque.

Já no segundo tempo, a postura do Barcelona foi a mesma e a sequência de bolas na trave na parou por ai. Logo aos 48' em uma cobrança de falta praticamente sem ângulo, Leo Messi tirou um coelho da cartola ao bater com efeito, a bola fez uma linda curva e explodiu mais uma vez no travessão.

O tempo ia passando e nada da bola do Barcelona entrar, o trauma de mais uma prorrogação estava bem vivo, até que para a surpresa de todos, o Rayo abriu o placar.

Trejo puxou o contra-ataque e rolou para Álvaro que deixou Lenglet na saudade para bater cruzado, Neto não conseguiu segurar e a bola sobrou para Fran García só empurrar para as redes.

Atrás no placar, Koeman resolveu chamar a cavalaria e colocou Alba, Dembélé e Pedri em campo... o resultado foi imediato. De Jong colocou Griezmann na cara do gol, o francês olhou para o lado e rolou para Leo Messi mandar para as redes.

A virada chegou aos 78', com o cara do momento no Barça: De Jong! Messi lançou Jordi Alba, o lateral avançou e cruzou na medida para o holandês colocar o 2 a 1 no placar.

Com o resultado o Barcelona se classificou para as quartas de final da Copa do Rei da Espanha 2020-21.