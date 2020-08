Barça volta a se interessar em Willian

Há uma temporada, o nome de Willian, um talentoso jogador brasileiro do Chelsea, soou fortemente para reforçar a equipe do Barcelona, ​​mas finalmente a operação não foi concretizada.

O jogador continuou no time londrino e, aos 31 anos, voltou a fazer uma ótima temporada marcando 11 gols e nove assistências em suas 47 aparições com a camisa 'blue'.

Seu bom desempenho fez com que o Chelsea tentasse renová-lo nos últimos meses, quando ele termina seu contrato no final da temporada, mas a negociação com a equipe dirigida por Frank Lampard não foi bem-sucedida... e o gigante do Barça apareceu novamente no horizonte .

De acordo com o 'Sky Sports', o Barça fará de tudo pelos serviços do brasileiro quando a temporada terminar e já teria oferecido ao brasileiro uma proposta de jogar no Camp Nou pelas próximas três temporadas.

Apesar disso, Willian esperará que o Chelsea acabe a temporada para decidir um futuro que, por enquanto, não está claro. E é que, além da proposta 'culé', o Arsenal também luta para conseguir seu contrato, assim como o Inter Miami de David Beckham.