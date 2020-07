Barça volta aos treinos com um só foco: Villarreal

Não há tempo para lamentos no Barcelona. Depois de ver como dois pontos do jogo contra o Atlético de Madrid escaparam da equipe de Setién, o clube voltou aos treinos.

Foi uma sessão de recuperação tranquila para os jogadores que foram titulares, tudo numa quarta-feira quente na Ciudad Deportiva Joan Gamper.

O restante dos jogadores do Barcelona realizou exercícios mais intensos, e isso porque o cronograma é apertado e o jogo contra o Villarreal, no próximo domingo, está chegando.

Com o empate, o Barcelona voltou a deixar dois pontos pelo caminho na luta pelo campeonato. Com menos um jogo, contra o Getafe na quinta-feira, o Real Madrid lidera a tabela de classificação no Santander