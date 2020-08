Barça x Bayern: a disputa que coloca um sorriso no rosto alemão

Depois de garantirem a sua classificação com vitórias em casa sobre o Napoli e o Chelsea, o Barcelona e o Bayern se enfrentam em Lisboa numa das quartas de final desta atípica Liga dos Campeões.

Um duelo entre duas das equipas mais exitosas na competição e as mais importantes da Europa que, historicamente, domina a equipe alemã e que nos últimos anos tem se repetido com alguma assiduidade nas principais competições continentais, embora o frente a frente entre eles demorou a chegar.

O primeiro encontro entre esses dois gigantes do futebol do Velho Continente ocorreu na temporada de 1998-99. Foi na fase de grupos e o Bayern venceu por 1-0 no Oímpico de Munich e 1-2 no Camp Nou. Naquela temporada, o Barça seria eliminado nessa rodada e a equipe alemã chegaria a uma final que perdeu... no Camp Nou.

Demorou uma década inteira para ver esses dois clubes se enfrentarem novamente. O confronto aconteceu nas quartas de final da Champions de 2008-09. Com Pep Guardiola no banco 'culé', o Barcelona, ​​liderado por Messi e Eto'o, varreu o Bayern no Camp Nou (4-0). Na volta, o time do Barcelona empatou com o da Alemanha (1-1) e certificou sua passagem para as semifinais e ficou mais perto da 'Orelhuda' conquistada em Roma.

Um duelo sinônimo de finalista ou campeão

Esse gosto ruim na boca do Bayern desapareceu de repente nas semifinais da temporada 2012/13. A entidade bávara atropelou sem cerimônias um Barça com deficiência que não apareceu em Munique (4-0). Na volta, sem Messi, a equipa alemã voltou a impor o seu domínio (0-3) e assim selou a sua passagem para a final que venceria em Wembley contra o Borussia Dortmund.

Finalmente, ambas as equipes se cruzaram novamente na Liga dos Campeões durante a temporada 2014-15. À semelhança da ocasião anterior, também foi nas semifinais, mas desta vez a festa foi do Barça. O Barça, com gols de Messi e Neymar, conquistou uma vitória clara por 3-0 no Camp Nou e na volta, apesar de perder por 3-2, acabou certificando sua passagem para a final de Berlim, onde conquistou o quinto campeonato da Liga dos Campeões.

A tudo isto, aliás, devemos acrescentar que tanto o Bayern quanto o Barcelona também se enfrentaram nas semifinais da Copa da UEFA, na temporada 1995-96. O jogo de ida em Munique terminou com um 2-2, mas na volta a entidade bávara alcançaria a passagem para a final (que viria a vencer) depois de vencer por 2-3 em Barcelona.