Barcelona 20/21: quem fica e quem sai?

O Barcelona deve passar por uma grande reformulação em seu elenco para a temporada 2020/21. Depois da última campanha decepcionante, com o vice-campeonato na LaLiga e a goleada vexatória por 8 a 2 para o Bayern, na Liga dos Campeões, diversos jogadores devem deixar o Camp Nou.

A ideia de Ronald Koeman, novo treinador do time, é renovar o elenco. Antes mesmo de assumir o comando do Barça, o holandês criticava a alta média de idade do time catalão e já indicou que não conta com vários veteranos.

Confira as movimentações do elenco do Barcelona: quem sai, quem fica e os reforços do time.

Quem sai do Barcelona?

Em reunião com a diretoria do Barcelona, Koeman já indicou a saída de alguns veteranos do clube. O principal jogador que deve deixar o Camp Nou por pedido do treinador é Luis Suárez.

Segundo o Mundo Deportivo, Koeman e Suárez teriam se reunido e a decisão já foi informada ao atacante. Desde 2014 no clube, o uruguaio deve sair como o terceiro maior artilheiro da história do Barcelona, com 198 gols marcados. Ele fica atrás somente de Messi e César Rodríguez na artilharia do clube.

Outro sul-americano que deve sair do time é Arturo Vidal. Aos 33 anos, o chileno tem mais um ano de contrato, mas não faz parte dos planos do treinador. Ainda no meio de campo, o croata Ivan Rakitic é o outro que pode pintar em outro clube. O relacionamento entre Rakitic e Barça já estava complicado antes mesmo da chega de Koeman e ele pode voltar ao Sevilla.

Vale lembrar que o time não terá Arthur na próxima temporada, já negociado com a Juventus há algum tempo. Ou seja, três peças de meio de campo que até outrora eram importantes para o time catalão podem sair.

Na defesa, Koeman não conta com Samuel Umtiti. A situação do francês é vista como insustentável no Camp Nou, como apontou o jornal AS. Ele participou apenas de 30 dos últimos 120 jogos do Barcelona. Mesmo com contrato até 2023, o jogador deve ser negociado.

Além deles, o caso de Leo Messi ainda é uma incógnita. Embora o treinador queira que o argentino permaneça, a imprensa catalã noticia que o camisa 10 já anunciou sua saída do Camp Nou para o holandês. Com mais um ano de contrato, Messi parece ter perdido o amor pelo futebol no Barcelona.

Philippe Coutinho, que volta de empréstimo do Bayern de Munique, também pode deixar o Barcelona, que não pagará os 5 milhões de euros ao Liverpool estabelecidos no contrato do brasileiro. Esta quantia deveria ser paga se o jogador vencesse a Liga dos Campeões, mas não explicitava o time.

Duas grandes contratações também podem estar de saída. Antoine Griezmann e Ousmane Dembélé estão disponíveis no marcado, como noticiou o Mundo Deportivo.

Quem reforça o Barcelona?

O time já anunciou alguns novos nomes para a próxima temporada. Dois deles ainda são jovens promessas. Francisco Trincão, atacante português de 20 anos, chega do Braga. Pedri, meia-atacante espanhol de somente 17 anos, também já foi contratado pelo Barça - e já foi comparado com Iniesta.

Outra contratação já confirmada pelo time catalão é o bósnio Miralem Pjanic, meia de 30 anos contratado junto à Juventus.

Alguns jogadores que estavam emprestados na última temporada podem reforçar o time na próxima campanha, como dois brasileiros: Matheus Fernandes, que mira uma chance no Barça, e Rafinha. Wagué, Aleñá, Miranda e Oriol Busquets e Todibo completam esta lista.

Desde antes da pausa do futebol pela pandemia do coronavirus, duas especulações circulavam pelo Camp Nou. O argentino Lautaro Martínez, da Internazionale, era um dos grande alvos. O outro era Neymar, que não deve voltar para o Barça diante da crise financeira mundal.

Quem fica no Barcelona para a temporada 2020/21?

Poucos jogadores tem o status de intocáveis nesta grande reformulação proposta por Koeman. Marc-André ter Stegen, Frenkie de Jong e Ansu Fati são alguns deles. Riqui Puig ganhou espaço na reta final da temporada e também não deve deixar o time. O zagueiro Clément Lenglet também não deve ser negociado.

O futuro de outros jogadores como Sergio Busquets, Sergi Roberto, Jordi Alba e Junior Firpo ainda está indefinido, mas a expectativa, por enquanto, é de que eles fiquem.