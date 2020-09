Barcelona 2020/21: quem fica, quem chega e quem sai?

O Barcelona deve passar por uma grande reformulação em seu elenco para a temporada 2020/21. Depois da última campanha decepcionante, com o vice-campeonato na LaLiga e a goleada vexatória por 8 a 2 para o Bayern, na Liga dos Campeões, diversos jogadores devem deixar o Camp Nou.

A ideia de Ronald Koeman, novo treinador do time, é renovar o elenco. Antes mesmo de assumir o comando do Barça, o holandês criticava a alta média de idade do time catalão e já indicou que não conta com vários veteranos.

Confira as movimentações do elenco do Barcelona: quem sai, quem fica e os reforços do time.

Quem sai do Barcelona?

Em reunião com a diretoria do Barcelona, Koeman já indicou a saída de alguns veteranos do clube. O principal jogador que deve deixar o Camp Nou por pedido do treinador é Luis Suárez.

Segundo o Mundo Deportivo, Koeman e Suárez teriam se reunido e a decisão já foi informada ao atacante. Desde 2014 no clube, o uruguaio deve sair como o terceiro maior artilheiro da história do Barcelona, com 198 gols marcados. Ele fica atrás somente de Messi e César Rodríguez na artilharia do clube.

Outro sul-americano que deve sair do time é Arturo Vidal. Aos 33 anos, o chileno tem mais um ano de contrato, mas não faz parte dos planos do treinador. Ainda no meio de campo, o croata Ivan Rakitic já deu adeus e, inclsuive, já foi apresentado como reforço do Sevilla para a temporada. O relacionamento entre Rakitic e Barça já estava complicado antes mesmo da chega de Koeman.

Vale lembrar que o time não terá Arthur na próxima temporada, já negociado com a Juventus há algum tempo. Ou seja, três peças de meio de campo que até outrora eram importantes para o time catalão podem sair.

Na defesa, Koeman não conta com Samuel Umtiti. A situação do francês é vista como insustentável no Camp Nou, como apontou o jornal AS. Ele participou apenas de 30 dos últimos 120 jogos do Barcelona. Mesmo com contrato até 2023, o jogador deve ser negociado.

Duas grandes contratações também podem estar de saída. Antoine Griezmann e Ousmane Dembélé estão disponíveis no marcado, como noticiou o Mundo Deportivo. E o goleiro reserva, Neto, está no radar do Milan para ser reserva de Donnaruma.

Quem reforça o Barcelona?

O time já anunciou alguns novos nomes para a próxima temporada. Dois deles ainda são jovens promessas. Francisco Trincão, atacante português de 20 anos, chega do Braga. Pedri, meia-atacante espanhol de somente 17 anos, também já foi contratado pelo Barça - e já foi comparado com Iniesta.

Outra contratação já confirmada pelo time catalão é o bósnio Miralem Pjanic, meia de 30 anos contratado junto à Juventus.

Alguns jogadores que estavam emprestados na última temporada podem reforçar o time na próxima campanha, como dois brasileiros: Matheus Fernandes, que mira uma chance no Barça, e Rafinha. Wagué, Aleñá, Miranda e Oriol Busquets e Todibo completam esta lista.

Desde antes da pausa do futebol pela pandemia do coronavirus, duas especulações circulavam pelo Camp Nou. O argentino Lautaro Martínez, da Internazionale, era um dos grande alvos. O outro era Neymar, que não deve voltar para o Barça diante da crise financeira mundal.

Uma nova peça de desejo para a reconstrução do Barcelona é Georginio Wijnaldum, do Liverpool. Aos 29 anos, o meia é um pedido de Koeman para o elenco, mas a folha salarial pode atraplahar sua cehgada ao clube.

E, além destes, o Barcelona teria proposto uma torca ao Atlético de Madrid, envolvendo Griezmann e o jovem português João Félix. Apesar de, em um primeiro momento os colcheneros não terem se mostrado interessados, a possibilidade não está totalmente descartada. A informação foi dada pelo jonal Marca.

Quem fica no Barcelona para a temporada 2020/21?

Poucos jogadores tem o status de intocáveis nesta grande reformulação proposta por Koeman. Marc-André ter Stegen, Frenkie de Jong e Ansu Fati são alguns deles. Riqui Puig ganhou espaço na reta final da temporada e também não deve deixar o time. O zagueiro Clément Lenglet também não deve ser negociado.

Depois de muito novela, Lionel Messi vai seguir no Barcelona. Apesar de ter se mostrado bastante disposto a dexar o clube nesta janela, em entrevista à Goal, ele revelou que segue no clube, pelo menos por enquanto. O argentino tomou a decisão principalmente por conta de sua família, mas afirmou que neste último ano não estava feliz no Barça e, por isso, cogitou sair em busca de novos ares.

Além do camisa 10, outra novela que parece ter cehgado ao fim foi a de Philippe Coutinho. O empréstimo do brasileiro ao Bayern de Munique cehgou ao fim e ele, a princípio, não retornaria ao Camp Nou. Koeman, porém o colocou em seus planos de renovação e, já reapresentado, Coutinho cehgou para mostrar serviço e que merece a nova chance.

O futuro de outros jogadores como Sergio Busquets, Sergi Roberto, Jordi Alba e Junior Firpo ainda está indefinido, mas a expectativa, por enquanto, é de que eles fiquem.