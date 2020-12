Barcelona, a única equipe que só venceu na Champions

Com um primeiro tempo brilhante comandado por Griezmann, Braithwaite e Dembélé, o Barcelona conquistou uma vitória tranquila por 3 a 0 na Hungria e chegou a cinco vitórias em cinco jogos na Champions League 2020-21.

O resultado contra o Ferencváros aproxima o time catalão do desejado primeiro lugar no grupo G e torna a equipe de Ronald Koeman a dona da melhor campanha nesta fase de grupos. Mesmo poupando vários titulares, é a única a ter 100% de aproveitamento.

Até então, o Bayern de Munique também havia vencido todos seus jogos, mas cedeu empate ao Atlético de Madrid na quinta rodada. Agora, o Barcelona é o único que só sabe ganhar e poderá completar o desempenho perfeito somando mais três pontos na próxima terça-feira, quando recebe a Juventus.

O rendimento na Champions League é o grande motivo de alegria da torcida 'culé' nesta temporada, já que as atuações no Campeonato Espanhol deixam a desejar, mesmo levando em conta os dois jogos atrasados. Após nove partidas, o time de Koeman soma 14 jogos e ocupa o sétimo lugar, a dez pontos da líder Real Sociedad. O Cádiz, no sábado, é o próximo adversário.