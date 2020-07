Assim vivemos o Barcelona - Atlético

Prev.

O Camp Nou terá cadeiras vestidas. Camisas com nomes de torcedores preencherão as arquibancadas vazias, uma iniciativa da campanha "Aqui todos jogamos". A ideia é que as peças sejam compradas na loja oficial e colocadas ao redor do campo para serem entregues posteriormente com os devidos cuidados de higiene. Hoje, serão 3 mil.