Barcelona, Bayern de Munique e Real Madrid dominam a seleção da década

GOLEIRO: Manuel Neuer

Goleiro do Bayern de Munique e da seleção da Alemanha, com a qual foi campeão no Brasil. Foi indiscutivelmente o melhor da posição nesse período, com insuperáveis reflexos e qualidades também com os pés. Seus títulos e regularidade de alto nível na elite o colocam entre os melhores goleiros da história.

LATERAL-DIREITO: Philipp Lahm

Junto com Neuer, foi protagonista da era vencedora do Bayern de Munique e da seleção alemã. Encerrou a carreira em 2017 após vencer tudo como jogador e se tornou um atleta completo.

ZAGUEIRO: Sergio Ramos

A cada ano, o zagueiro e capitão do Real Madrid se supera, inclusive como goleador. Líder e de qualidade indiscutível, viveu uma década de títulos com o gigante do Santiago Bernabeu e a seleção espanhola.

ZAGUEIRO: Virgil Van Dijk

Tem excelentes posicionamento e visão de jogo, além de uma força física que é um pesadelo para os adversários. É um dos protagonistas de anos vitoriosos do Liverpool.

LATERAL-ESQUERDO: Marcelo

Já não vive seus melhores anos, mas é um dos melhores defensores da história do Real Madrid. Colecionador de títulos, é exemplo da exuberância técnica brasileira e demonstra alta qualidade para defender e atacar.

MEIO-CAMPISTA: Toni Kroos

Ganhou tudo com o Bayern de Munique, mas quis ganhar ainda mais com o Real Madrid. Como se não bastasse, é um dos craques da era gloriosa da seleção da Alemanha.

MEIO-CAMPISTA: Luka Modric

Finalista na Copa de 2018 e eleito melhor do mundo em meio a temporadas dominadas por Cristiano e Messi. Ganhou três Champions com o Real Madrid e foi responsável por lances decisivos.

MEIO-CAMPISTA: Andrés Iniesta

Craque de conquistas com Espanha e Barcelona, Iniesta está presente pela segunda década seguida na seleção da IFFHS. É visto por muitos como o melhor espanhol da história, dividindo dúvidas com Xavi.

ATACANTE: Cristiano Ronaldo

Protagonista de todas equipes por onde passa e colecionador de títulos por Real Madrid e Juventus. Maior goleador da história. Não há muito o que falar de quem é tão conhecido e admirado. Com Messi, dividiu os principais prêmios de melhor jogador do mundo nos últimos tempos.

ATACANTE: Messi

Capitão e artilheiro com talento raro. Tem seis bolas de ouro e não poderia ser esquecido nesta seleção. Para muitos, é o melhor da história do futebol, apesar de não conseguir conquistar títulos com a Argentina.

ATACANTE: Robert Lewandowski

Não está na lista pela última e brilhante temporada, mas por toda a década sendo o melhor centroavante da Europa, algo que não abre muito espaço para dúvidas. Tem todas as características necessárias para um '9', com um faro de gol incomparável no mundo da bola.