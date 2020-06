Barcelona blinda jovem com cláusula de estrela

Nils Mortimer teve renovação confirmada pelo Barcelona nesta segunda-feira, prolongando o vínculo até 2023. O atacante está dando seus últimos passos nas categorias e teve uma grande valorização.

Se isso acontecer, o jogador agora tem uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros. Esse valor vai dobrar automaticamente se ele passar a atuar com o time principal para afastar possíveis clubes interessados.

Aos 19 anos, o atleta vive seu sétimo ano no clube catalão, onde começou jogando pelo Infantil B. Desde então vem evoluindo nas estruturas do clube e ganhando espaço, inclusive já atuou com o time B, equipe em que ele passará a jogar.

O jogador é caracterizado por ser um extremo canhoto e rápido que parte para cima dos adversários e tem boa finalização, segundo descreveu o próprio Barcelona em comunicado. Vale destacar que Mortimer frequentou convocações da Seleção Espanhola em todas as categorias de base.