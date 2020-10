Barcelona chega a 400 gols marcados contra o Real Madrid

O Barcelona demorou apenas três minutos para responder ao Real Madrid, que abriu o placar aos cinco minutos com assistência de Benzeman para Valverde.

Aos oito minutos, Ansu Fati, ​​que estreou como titular num 'Clásico', recebeu cruzamento de Jordi Alba e mandou para o fundo das redes defendidas por Courtois.

Com isso, o Barcelona chegou a uma marca histórica, totalizando 440 gols marcados contra seu rival histórico. Não é somente este o significado especial desse lance.

O jovem atacante de 17 anos também se tornou o mais jovem a balançar as redes em um 'Clásico'. Um dia todo especial para Ansu Fati, que antes do jogo recebeu o prêmio de melhor de setembro no Campeonato Espanhol.