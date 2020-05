Barcelona coloca máscaras à venda

O Barcelona começou a comercializar suas primeiras máscaras protetoras, que estarão disponíveis em três modelos diferentes com design exclusivo, a partir desta segunda-feira, na Barça Store, no Paseo de Gracia, a primeira das seis lojas oficiais de exploração direta que abriram suas portas ao público.

Nesta terça-feira, você já poderá comprar as máscaras na loja online da Barça Store no Camp Nou e estarão disponíveis no restante das lojas oficiais do clube diretamente exploradas - a Barça Store do Camp Nou, Canaletas, La Roca Village e as dos terminais T1 e T2 no aeroporto de Barcelona - conforme forem abrindo.

Conforme relatado pela entidade catalã, essas máscaras são produzidas localmente, são fabricadas em uma oficina de Mataró com algodão 100% orgânico e atendem a todas as garantias dos regulamentos sanitários e de segurança.

É uma máscara higiênica reutilizável para uso diário, e sua proteção contra a transmissão de COVID-19 - garantem do FC Barcelona - é garantida até 40 lavagens, com uso máximo recomendado pelo fabricante 8 horas após cada lavagem .

O primeiro lote de máscaras possui três modelos com designs exclusivos criados que o Barça pretende expandir com novos designs, dependendo da resposta e demanda do público, até produzir seis ou sete modelos de máscaras diferentes.

Inicialmente, está disponível um modelo azul com motivos do Barça, um modelo inspirado na 'senyera' e outro modelo inspirado em desenhos dos jogadores. Todos os designs podem ser encontrados em três cortes diferentes: um para o menor (de 3 a 6 anos), outro para meninos e meninas entre 7 e 12 anos e um terceiro para adultos.