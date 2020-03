Barcelona, com o caminho livre para tentar trazer Aubameyang

A má fase do Arsenal e a eliminação precoce na Liga Europa podem fazer com que o clube sofra uma diáspora de seus melhores jogadores no próximo verão.

As chances de jogar na Liga dos Campeões no próximo ano foram bastante reduzidas e essa é uma das principais reivindicações que o time 'gunner' usou para manter seus melhores jogadores.

A situação agora é muito diferente e são os dois atacantes que têm mais votos para sair. O Barcelona ainda procura um atacante para a próxima campanha e seu objetivo é Pierre-Emerick Aubameyang.

O atacante do Gabão já deixou claro no início da temporada, quando Emery ainda estava dirigindo o Arsenal, que se ele não jogasse a Champions, tentaria mudar de equipe no final da temporada.

Essa situação quer aproveitar o Barcelona para trazê-lo a um preço bastante baixo para o mercado de transferências no próximo verão, como um complemento para Luis Suarez poder descansar.

De acordo com as informações do 'Daily Express', ter ficado fora da Liga Europa prejudicará os cofres do Arsenal e, assim, a diretoria também veria com bons olhos sua saída.

Aubameyang pode ser postulado como uma alternativa muito barata a outros nomes que são gerenciados como Lautaro ou Werner em um momento em que o Barcelona também deve cuidar de seus investimentos após uma contratação não muito encorajadora.

Também deve ser lembrado que Aubameyang já esteve na órbita do Real Madrid quando estava jogando no Borussia Dortmund e tem um relacionamento muito íntimo com o clube após uma promessa que fez ao avô, de jogar algum dia pelo Real Madrid..