Barcelona confirma: Araújo tem entorse de tornozelo

Ronald Araujo foi a pior notícia do Barcelona neste domingo durante a partida contra o Real Betis, pela 22ª rodada do Campeoanto Espanhol.

Logo no início do duro confronto fora de casa, o zagueiro teve de deixar o campo com ajuda dos médicos e deu lugar a De Jong. O alerta de lesão foi acionado e rapidamente confirmado pelo clube.

Por meio de seus perfis nas redes sociais, o Barcelona informou que o jogador uruguaio sofreu um entorse no tornozelo esquerdo. Exames serão realizados nessa segunda-feira para avaliar o caso com mais detalhes.

Ainda não há uma previsão do tempo que será necessário para a sua recuperação, mas já se sabe que não foi apenas um susto e que Koeman conta com mais um desfalque para os próximos jogos.