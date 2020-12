Champions: Lenglet convocado e Barça sem Messi pela segunda partida seguida!

Leo Messi já não é um garoto e Ronald Koeman sabe disso. A temporada 2020/21 está com um calendário apertado e um ritmo frenético, com jogos nos fins e nos meios de semana. E para evitar um desgaste do argentino, o treinador o poupará pelo segundo jogo consecutivo da Liga dos Campeões.

Com a classificação garantida para as oitavas de final, resta ao Barcelona apenas garantir o primeiro lugar do grupo na disputa com a Juventus. Diante disso e do bom desempenho do time sem o capitão e camisa 10 no duelo contra o Dínamo de Kiev, Koeman repetirá a receita contra o Ferencvaros, nesta quarta-feira, 2 de dezembro.

Além de Messi, outros dois jogadores de peso serão poupados: Marc-André Ter Stegen e Philippe Coutinho, considerados titulares do time catalão. Frenkie de Jong, que não viajou para a Ucrânia na rodada passada, deve voltar a ser opção para o treinador holandês. Messi, Ter Stegen e Coutinho sequer treinaram nesta terça-feira, 1, com a permissão do clube.

Quem não deve ser preocupação é Clement Lenglet. O zagueiro francês sofreu um entorse no tornozelo direito na goleada contra o Osasuna, no último domingo. No entanto, ele treinou normalmente e reforçará o time. Óscar Mingueza também aparece, mas Araújo foi poupado..

Para formar um time competitivo em Budapeste, fora as ausências por desgaste, Koeman terá que superar as lesões de Gerard Piqué, Ansu Fati e Sergi Roberto. Assim como na rodada anterior, diversos garotos de La Masia devem ser relacionados para este jogo da quinta rodada da Liga dos Campeões.

Confira abaixo a lista dos convocados do Barça para o jogo contra o Ferencváros

Neto, Iñaki Peña, y Arnau Tenas; Sergiño Dest, Clément Lenglet, Junior Firpo, Jordi Alba y Óscar Minguenza; Sergio Busquets, Carles Aleñá, Miralem Pjanic, Riqui Puig, Pedri, Matheus Fernandez e Frenkie de Jong; Antoine Griezmann, Martin Braithwaite, Ousmane Dembélé, Francisco Trincão e Konrad.