Barcelona domina o Celta mesmo após expulsão

O Celta de Vigo perdeu sua invencibilidade na quarta rodada do Campeonato Espanhol ao receber um Barcelona embalado por seu único jogo, a goleada sobre o Villarreal por 4 a 0.

A partida iniciou com movimentação intensa das duas equipes, que buscavam ações ofensivas no campo do adversário. Em meio a esse ritmo, as redes balançaram logo aos 10 minutos.

O dono do primeiro gol é o jovem iluminado da camisa 22. Após troca de bola na beira da área, Ansu Fati recebeu, passou pelo primeiro marcador e bateu com a direita para abrir o placar. Com apenas 17 anos, já ele soma onze gols nas 16 finalizações que teve em seus 34 jogos deste início de carreira.

Houve poucas finalizações antes do intervalo e o Barcelona administrava bem a partida, até que uma expulsão parecia atrapalhar os planos de Ronald Koeman antes dos times voltarem aos vestiários.

Lenglet recebeu o segundo amarelo por acertar o braço no rosto de Denis Suárez e teve de deixar o campo aos 42 minutos. Com um a menos, o técnico holandês optou, imediatamente, por colocar Ronald Araújo em campo e tirar Antione Griezmann.

Na segunda etapa, o Barcelona conseguiu manter o jogo equilibrado, evitou grandes riscos e ainda ampliou a vantagem aos 50 minutos com um gol contra.

O lance teve protagonismo de Messi, que recebeu pela direita e invadiu a área passando por dois. O argentino cruzou para e a bola desviou em Olaza enganando o goleiro Iván Villar. O gol foi atribuído ao jogador do Celta.

O tima da casa tentou reagir, mas parou na marcação do Barcelona e não conseguiu muitas chances contra Neto. A melhor oportunidade criada pelos anfitriões aconteceu aos 73 minutos, quando Baeza aproveitou rebote do goleiro brasileiro em chute de Nolito. Ele bateu a gol, mas a bola desviou em Sergi Roberto e acertou a trave.

Aos 94, Sergi Roberto deu o golpe final. Ele aproveitou rebote após Villar defender chute de Messi e, dentro da área, bateu com força para o fundo do gol. Foi o último lance da partida, que teve Philippe Coutinho eleito como o melhor em campo.

O Barcelona soma seis pontos em dois jogos e agora se prepara pensando no jogo de domingo, quando recebe o Sevilla. O Celta continua com seus cinco pontos e, na quinta rodada, visita o Osasuna.