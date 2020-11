Barcelona é apontado como o melhor clube espanhol do século 21

Enquanto os torcedores do Barcelona e Real Madrid discutem para saber quem é o melhor, o pesquisador de futebol José del Olmo, analisou a evolução do desempenho das equipes espanholas entre as temporadas 2000/01 e 2019/20, e chegou a conclusão que o catalão é o melhor clube do século 21.

O Barça foi eleito a melhor equipe de futebol espanhol do século 21 pelos resultados obtidos em todas as competições, embora o Real Madrid o tenha superado em títulos na Europa, de acordo com um estudo do Centro de Pesquisa, História e Estatísticas do Futebol Espanhol (CIHEFE).

Para determinar o mérito, Del Olmo utilizou os critérios da Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS), que é responsável por entregar anualmente o prêmio de melhor clube do mundo por ano civil.

Enquanto o Barça lidera a classificação com 3.465 pontos, o Real Madrid vem logo atrás com 3.347, enquanto o Atlético de Madrid aparece em terceiro, com 2.149.

Real Madrid é o melhor do século na Champions League

Na Champions League o melhor é o Real Madrid, à frente do Barcelona e do Atlético de Madrid, enquanto os catalães lideram o ranking em número global de títulos conquistados com 34, à frente do Real Madrid, com 29.